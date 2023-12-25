Украинцы в Польше потратят на Рождество втрое меньше, чем поляки — исследование EWL Сегодня 16:21 — Личные финансы

Украинцы в Польше потратят на Рождество втрое меньше, чем поляки — исследование EWL

Находящиеся в Польше мигранты планируют потратить на Рождество в среднем 470 злотых (4,5 тыс грн), что в три раза меньше среднестатистического поляка, — говорится в исследовании « Мигранты — Рождество в Польше », проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета

Исследование показало, что почти каждый третий иностранец (30%), в том числе находящиеся в Польше украинцы, намерен потратить от 101 до 500 злотых на продукты, подарки и путешествия, связанные с празднованием Рождества (960−4,8 тыс. грн). В то время как только каждый четвертый иммигрант (25%) планирует большие расходы. Каждый десятый респондент (9%) в этот период потратит менее 100 злотых, и такой же процент иммигрантов не планирует рождественские расходы.

На празднование Рождества в Польше мигранты планируют выделить около 470 злотых. В свою очередь, исследование, проведенное по заказу Ассоциации польских банков исследовательской компанией Minds&Roses, показывает, что среднестатистический поляк планирует потратить в предстоящие праздники 1490 злотых (14,2 тыс. грн). Это втрое больше, чем находящийся в Польше иностранец.

Среди любимых блюд традиционной польской рождественской кухни иностранцы назвали, прежде всего, вареники с капустой и грибами (28% респондентов). В свою очередь 26% респондентов признались, что из всех праздничных блюд предпочитают грибной суп. В пятерку блюд, которые чаще всего выбирают иммигранты, вошли кутья (26%), популярная как в польской, так и в украинской кухне, а также сырник (26%) и маковый пирог (26%). Однако традиционный польский борщ с «ушками» понравился только каждому десятому иностранцу (11%), а также бигос (11%) или рыбный холодец (10%).

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