Новогодний стол-2024: на сколько подорожали продукты за год (инфографика) — Finance.ua

Новогодний стол-2024: на сколько подорожали продукты за год (инфографика) Сегодня 10:10 — Личные финансы

Новогодний стол-2024: на сколько подорожали продукты за год (инфографика)

Годовая инфляция в Украине замедлилась до 5,1%. В то же время за последний месяц, по данным Госстата, еще больше подорожали напитки и продукты — овощи, молочные продукты, некоторые виды мяса, сало, хлеб, масло. И учитывая приближающиеся праздники снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. По состоянию на середину декабря, по подсчетам аналитиков «Слово и дело», традиционный новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 2863,92 грн — на 6,1% дороже, чем в прошлом году.

Для тех, кто все еще готовит на Новый год оливье, его стоимость вырастет на 7,3% - до 454,56 грн. Самый дорогой ингредиент салата — вареная колбаса — обойдется около 176,94 грн (в прошлом году около 141,64 грн). Подорожали также майонез, картофель и зеленый горошек (55,53 грн по сравнению с 35,7 грн год назад).

Цены на другие ингредиенты — маринованные огурцы, морковь, лук и яйца, наоборот, снизились.

Стоимость еще одного традиционного салата — селедка под шубой — практически не изменилась: около 173,1 грн, что всего на 0,5% дешевле, чем годом ранее. За год до 107,77 грн подорожала сельдь, остальные продукты либо подешевели, либо незначительно подорожали.

Закуски в виде бутербродов со шпротами и лососевой икрой в этом году будут стоить на 6,4% дороже — около 474,21 грн. Стоимость банки икры не изменилась (299 грн), но подорожало сливочное масло (до 76,21 грн) и шпроты (до 72,6 грн).

Нарезка — буженина, копченая колбаса, сыр, оливки, хлеб — будет стоить около 551,89 грн (+7,5% за год). Буженина (300 г) сейчас стоит около 149 грн (в прошлом году было 135,55), колбаса (300 г) — 203,39 грн (200,58 грн), творог (300 г) — 140,13 грн (123,11 грн), банка оливок — 32,9 грн (27,9 грн).

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Приготовление картофельного пюре в качестве гарнира обойдется в 72,58 грн (+28,3%). Продукты для мясных блюд за год подорожали на 15,8% - до 333 грн: килограмм свинины стоит около 196 грн, полтора килограмма птицы — около 137 грн.

Стоимость овощей — огурцы, помидоры — выросла на 32,9% до 185,6 грн. Цена фруктов для новогоднего стола — мандарины, бананы — снизилась на 10,4% до 111,84 грн.

Безалкогольные напитки подорожали на 25,6%: литр сока стоит около 37,9 грн, бутылка Coca-Cola — 44,87 грн. (в прошлом году около 31 грн).

Цены алкогольных напитков практически не изменились (+0,4%) — почти 300 грн: отечественное игристое вино снизилось в цене до 178,9 грн, водка, напротив, подорожала — до 120,71 грн.

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Слово і Діло По материалам:

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