Украинцы в Польше могут получить дополнительное пособие от Красного Креста — Finance.ua
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Украинцы в Польше могут получить дополнительное пособие от Красного Креста

Сегодня 20:01Личные финансы
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Украинцы в Польше могут получить дополнительное пособие от Красного КрестаУкраинцы в Польше могут получить дополнительное пособие от Красного Креста
Красный Крест предоставляет дополнительное пособие беженцам из Украины, нашедшим временную защиту в Польше. В настоящее время такая услуга доступна в Лодзинском уезде. Об этом идет речь на сайте Красного Креста.

Кто может получить пособие?

Граждане Украины, которые прибыли в Польшу с 24 февраля 2022 года, не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций (государственное пособие в учет не берется) и отвечают одному из следующих критериев:
  • являются членами семьи, состоящей из одного взрослого и по крайней мере одного ребенка до 18 лет или пожилого человека (более 50 лет);
  • являются членами семьи, которую возглавляет пожилой человек (более 50 лет);
  • являются членами семьи с двумя или более лицами на иждивении, которым менее 18 или более 50 лет;
  • являются членами семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

О каких средствах идет речь?

Пособие составляет 710 злотых на первого члена семьи и 610 злотых на каждое дополнительное лицо (до 5 человек) в месяц в течение 4 месяцев.
Какие документы необходимо предоставить?
Документы, удостоверяющие личность: загранпаспорт гражданина Украины, ID-карта гражданина Украины, внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорт иностранца с видом на жительство, свидетельство о рождении (для детей и подростков).
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Как подать заявку?
Заявку можно подать через специальное приложение «Поддержка», которое нужно скачать на смартфон:
Важно также выбрать главу семьи, кто будет подавать заявку, ведь от одной семьи можно подать заявку только один раз, а также иметь по крайней мере два средства связи, чтобы Красный Крест мог связаться с вами (WhatsApp, Viber, SMS , E-Mail).
Заявку будут рассматривать около 2 недель.
Куда поступят деньги?
Деньги можно получить на счет одного из украинских банков: «ПриватБанка», «Монобанка», «Ощадбанка» или «А-Банка». Наличные можно получить через любое отделение MoneyGram, предоставив агенту специальный код.
Больше о программе можно узнать по номерам:
  • бесплатной польской линии (бесплатно для абонентов в Польше; нельзя использовать за пределами Польши): +48 800 088 136;
  • польской линии DID (абонент оплачивает звонок; доступно для звонков вне Польши): +48 22 152 06 20.
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По материалам: Соціальна інформаційна платформа
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