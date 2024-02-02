Украинцы в начале года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты — Finance.ua
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Украинцы в начале года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты

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Украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов.
Об этом говорится в данных НБУ
Чистая покупка валюты составила 1,103 млрд долларов.
Украинцы в начале года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты
В январе украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов).
Украинцы в начале года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты
Напомним, переводы украинцев из-за границы за последний год сократились на 1 млрд долларов. Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины. По данным НБУ, в декабре переводы составили 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).
По материалам:
РБК-Україна
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