Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов — Finance.ua

Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов

Сегодня 15:34 — Личные финансы

Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов

В Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины. Из них более 21 тысячи — дети.

Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.

Подавляющее большинство перемещенных взрослых составляют женщины.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время визита в Литву обсудила с министром социальной защиты и труда Литовской Республики Моникой Навицкене условия пребывания и программы поддержки временно перемещенных украинцев.

По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве — это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.

«Перемещенные работающие украинцы уже уплатили за это время более 3 миллионов евро налогов, только в апреле — почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов», — говорится в сообщении.

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