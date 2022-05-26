Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов — Finance.ua
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Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов

Сегодня 15:34Личные финансы
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Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налоговУкраинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов
В Литве зарегистрировались около 54 тысяч временно перемещенных граждан Украины. Из них более 21 тысячи — дети.
Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.
Подавляющее большинство перемещенных взрослых составляют женщины.
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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время визита в Литву обсудила с министром социальной защиты и труда Литовской Республики Моникой Навицкене условия пребывания и программы поддержки временно перемещенных украинцев.
По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве — это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.
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«Перемещенные работающие украинцы уже уплатили за это время более 3 миллионов евро налогов, только в апреле — почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов», — говорится в сообщении.

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: НВ
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