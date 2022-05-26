Украинцы в Литве заплатили свыше €3 млн налогов — Finance.ua

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время визита в Литву обсудила с министром социальной защиты и труда Литовской Республики Моникой Навицкене условия пребывания и программы поддержки временно перемещенных украинцев.
По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литовской Республики, более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве — это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.
«Перемещенные работающие украинцы уже уплатили за это время более 3 миллионов евро налогов, только в апреле — почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов», — говорится в сообщении.