Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн — Finance.ua
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Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн

Личные финансы
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Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн
Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн
Латвийский банк Citadele сообщил о новой услуге для украинцев — открытии банковского счета через мобильное приложение.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину банк получил 4200 заявок от беженцев из Украины на открытие счетов. Услуга доступна для украинцев, нашедших убежище в Латвии и Эстонии. Раньше процедуру можно было проводить только в отделении банка и по предварительной записи, теперь при помощи мобильного приложения счет можно открыть в любое удобное время.

Как оформить карту?

Открытие банковского счета происходит в несколько этапов:
  • скачать мобильное приложение банка Citadele;
  • сделать селфи;
  • добавить фотокопию паспорта или другого документа, подтверждающего личность;
  • загрузить личные данные, включая номер телефона и личный код, выданный Латвией или Эстонией.
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Вся процедура подачи заявки занимает 5-7 минут. Банк проверит загруженную информацию и если все верно — свяжется с клиентом для получения копии вида на жительство, выданного в Латвии. После открытия счета заявитель получит свою карту и документы без посещения отделения — в письме по почте.
Услуга доступна на латышском, английском и русском языках. Открытие счета бесплатно.
При дистанционном открытии счета граждане Украины получают карту Citadele X, которая позволяет совершать бесконтактные покупки и снимать наличные без комиссии неограниченное количество раз в банкоматах Citadele и один раз в месяц в других банкоматах по всему миру (учитывая лимит карты).

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По материалам:
visitukraine.today
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