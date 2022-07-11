Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн — Finance.ua

Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн Сегодня 12:21 — Личные финансы

Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн

Латвийский банк Citadele сообщил о новой услуге для украинцев — открытии банковского счета через мобильное приложение.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину банк получил 4200 заявок от беженцев из Украины на открытие счетов. Услуга доступна для украинцев, нашедших убежище в Латвии и Эстонии. Раньше процедуру можно было проводить только в отделении банка и по предварительной записи, теперь при помощи мобильного приложения счет можно открыть в любое удобное время.

Как оформить карту?

Открытие банковского счета происходит в несколько этапов:

скачать мобильное приложение банка Citadele;

сделать селфи;



добавить фотокопию паспорта или другого документа, подтверждающего личность;



загрузить личные данные, включая номер телефона и личный код, выданный Латвией или Эстонией.



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Вся процедура подачи заявки занимает 5-7 минут. Банк проверит загруженную информацию и если все верно — свяжется с клиентом для получения копии вида на жительство, выданного в Латвии. После открытия счета заявитель получит свою карту и документы без посещения отделения — в письме по почте.

Услуга доступна на латышском, английском и русском языках. Открытие счета бесплатно.

При дистанционном открытии счета граждане Украины получают карту Citadele X, которая позволяет совершать бесконтактные покупки и снимать наличные без комиссии неограниченное количество раз в банкоматах Citadele и один раз в месяц в других банкоматах по всему миру (учитывая лимит карты).

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