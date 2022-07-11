Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн — Finance.ua

Украинцы в Латвии и Эстонии могут открыть бесплатный банковский счет онлайн
Латвийский банк Citadele сообщил о новой услуге для украинцев — открытии банковского счета через мобильное приложение.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину банк получил 4200 заявок от беженцев из Украины на открытие счетов. Услуга доступна для украинцев, нашедших убежище в Латвии и Эстонии. Раньше процедуру можно было проводить только в отделении банка и по предварительной записи, теперь при помощи мобильного приложения счет можно открыть в любое удобное время.
Как оформить карту?
Открытие банковского счета происходит в несколько этапов:
- скачать мобильное приложение банка Citadele;
- сделать селфи;
- добавить фотокопию паспорта или другого документа, подтверждающего личность;
- загрузить личные данные, включая номер телефона и личный код, выданный Латвией или Эстонией.
Вся процедура подачи заявки занимает 5-7 минут. Банк проверит загруженную информацию и если все верно — свяжется с клиентом для получения копии вида на жительство, выданного в Латвии. После открытия счета заявитель получит свою карту и документы без посещения отделения — в письме по почте.
Услуга доступна на латышском, английском и русском языках. Открытие счета бесплатно.
При дистанционном открытии счета граждане Украины получают карту Citadele X, которая позволяет совершать бесконтактные покупки и снимать наличные без комиссии неограниченное количество раз в банкоматах Citadele и один раз в месяц в других банкоматах по всему миру (учитывая лимит карты).
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