Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу — Finance.ua

Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу Сегодня 16:17 — Личные финансы

Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу

С 27 ноября украинцы в Италии могут осуществлять обмен и восстановление водительского удостоверения в связи с потерей или похищением в «Паспортном сервисе» в Милане.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Италия стала седьмой страной, где у наших сограждан есть возможность получать одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД за рубежом», — сказано в сообщении.

Как получить услугу

Обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется в Милане в подразделении ГП «Документ». Адрес расположения: город Роццано (провинция Милан) , торговый центр Фиордалисо Милан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan — Via Curiel, 25 20 089 Rozzano (Mi) Italia).

Читайте также Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий

Прием граждан проходит в мобильных программно-технических комплексах — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».

Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке живой и электронной очереди

Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то прилагается выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

) в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После подачи документов лицо фотографируют и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Далее она отправляется в Украину в сервисный центр МВД. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции;

в Словакии пока украинцы могут осуществлять только обмен этих документов.

Напомним, что наличие полиса Зеленой карты является обязательным условием пересечения границы на автомобиле из Украины. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.