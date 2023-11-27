Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу — Finance.ua
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Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу

Личные финансы
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Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу
Украинцы в Италии смогут восстановить и обменять водительское удостоверение: как получить услугу
С 27 ноября украинцы в Италии могут осуществлять обмен и восстановление водительского удостоверения в связи с потерей или похищением в «Паспортном сервисе» в Милане.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Италия стала седьмой страной, где у наших сограждан есть возможность получать одну из самых популярных услуг сервисных центров МВД за рубежом», — сказано в сообщении.

Как получить услугу

Обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется в Милане в подразделении ГП «Документ». Адрес расположения: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан (Centro Commerciale Fiordaliso Milan — Via Curiel, 25 20 089 Rozzano (Mi) Italia).
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Прием граждан проходит в мобильных программно-технических комплексах — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис».
Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке живой и электронной очереди.
Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов:
  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то прилагается выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) в случае изменения персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
После подачи документов лицо фотографируют и создают заявку на восстановление водительского удостоверения. Далее она отправляется в Украину в сервисный центр МВД. В случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

  • обмен и восстановление водительского удостоверения для украинцев доступно в Польше, Чехии, Германии, Испании и Турции;
  • в Словакии пока украинцы могут осуществлять только обмен этих документов.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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