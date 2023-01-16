Украинцы в 2022 году увеличили вклады в банках на 30% — Finance.ua
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Украинцы в 2022 году увеличили вклады в банках на 30%

Кредит&Депозит
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Украинцы в 2022 году увеличили вклады в банках на 30%
Украинцы в 2022 году увеличили вклады в банках на 30%
За 2022 год банковские вклады в гривне выросли на 1/5 или почти на 0,2 трлн. В частности, депозиты населения выросли на 30% (137 млрд грн).
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как сообщает нардеп, по предварительным данным НБУ, депозиты резидентов в гривне (бизнеса и населения) за год выросли на 19,1% (+194 млрд грн) до 1210 млрд грн. В том числе депозиты населения в гривне выросли на 30% (137 млрд грн).
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«Конечно, оценивая тенденции в депозитной базе, следует взвешивать, что почти весь этот прирост сформирован за счет увеличения вкладов по требованию, что потенциально увеличивает риски ликвидности для отдельных банковских учреждений. Чтобы изменить структуру вкладов в сторону увеличения их срочности, ставки по таким сбережениям должны быть более конкурентными, чем они на текущем уровне (сейчас средневзвешенная ставка по новым срочным депозитам населения до года — 11,7%, при прогнозируемой инфляции на этот год — около 20%)», — объясняет Гетманцев.
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Но, по его словам, пока идет война и сохраняется значительная неопределенность, существенно нарастить такой портфель срочных вкладов, особенно на более 1 года, банкам будет сложно.
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«Во время тотальной войны уверенный рост банковских вкладов, даже по требованию, сам по себе является бесспорным положительным фактом. Это признак сохранения высокого уровня доверия к банковской системе. Указанные средства не были сняты из системы, а следовательно, не давили на капитал банков и не создавали дополнительные девальвационные ожидания, а наоборот — укрепляли устойчивость банковского и финансового сектора», — добавил Гетманцев.
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По материалам:
Finance.ua
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