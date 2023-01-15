Украинцы переориентировались на новый тип вкладов — с конвертацией гривны в валюту по льготному курсу Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Украинцы переориентировались на новый тип вкладов — с конвертацией гривны в валюту по льготному курсу

Клиенты банков чаще всего выбирают 3-месячный срок для размещения валютных депозитов, поскольку переориентировались на новый тип вкладов — с конвертацией гривны в валюту по льготному курсу.

Об этом сообщает «Финансовый клуб».

«Сбережения в долларах, как правило, вкладчики размещают сроком на три месяца, частично в связи с возможностью покупки валюты на межбанковском рынке с последующим размещением ее на депозит», — объяснил член правления ОТП Банк а по развитию розничного бизнеса Олег Клименко.

НБУ с 21 июля разрешил открывать подобные депозиты сроком от трех месяцев: сначала на 50 тыс. грн в месяц в одном банке, а затем поднял лимит до 100 тыс. грн в месяц.

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К началу декабря уже более половины банков — 35 игроков — предложили физлицам безналичную валюту по льготному курсу под депозиты. В частности, 14 банков добавили эту опцию в мобильные приложения. Ставки по таким вкладам колебались от 0,01 до 3%.

Клиенты выбирали банк не по доходности, а по фактическому курсу покупки валюты. Обычно банки предлагали валюту по 37–37,5 грн/$ на фоне наличных 40–45 грн/$ летом — осенью. «Ориентировочный объем депозитов, открытых физическими лицами путем безналичной покупки валюты, составил около $300 млн в первые три месяца», — отметили в пресс-службе НБУ.

Более трети этой суммы привлек ПриватБанк . «В валюте почти 80% вкладов клиенты размещают на три месяца и активно пользуются автоматическим продлением вкладов», — отмечает член правления ПриватБанка Дмитрий Мусиенко. В лидерах также были Универсал Банк, привлекавший вклады через приложение monobank, и Райффайзен Банк.

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Влияние этих депозитов почти магическое. «По нашей оценке конвертационные депозиты улучшали динамику привлечения валютных пассивов во всех банках, где вводились. Мы в ПУМБ ожидаем объем привлечения на депозит „Валютный“ от $5 млн до $10 млн в месяц», — прогнозирует директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Это уже дало результат для всей системы. По предварительным оценкам, в августе-сентябре произошел рост валютных средств населения в банках впервые с начала войны, а рост в октябре на $211 млн стал максимальным с октября 2019 года и вторым лучшим результатом как минимум с 2014 года.

Спустя три месяца после введения конвертационных депозитов НБУ предложил новый валютный продукт. Украинцам с 21 октября разрешили покупать валюту НБУ по официальному курсу 36,57 грн/$ на 6-месячный депозит, однако с обязательной продажей этой валюты Нацбанку по официальному курсу на момент окончания вклада.

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк поддержали эту инициативу, в частности, ПриватБанк за первый месяц привлек $50 млн таких вкладов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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