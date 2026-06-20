Украинцы теряют интерес к китайским авто: ТОП-5 моделей мая Сегодня 19:19 — Технологии&Авто

BYD Sea Lion 06 - самая популярная в Украине новая легковушка китайского производства

В течение мая украинский автопарк пополнили 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на такие машины снизился на 43%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские автомобили покупают украинцы

Из общего количества 754 авто были новыми, тогда как 146 — подержанными. В годовом измерении продажи новых китайских легковых автомобилей уменьшились на 44%, а подержанных — на 40%.

Наибольшую долю среди автомобилей из Китая традиционно заняли электрокары. На них пришлось 52% всех регистраций.

В то же время, их доля существенно сократилась по сравнению с маем 2025 года, когда электромобили составляли 85% китайского импорта.

Еще 28% зарегистрированных автомобилей были гибридными, 18% — бензиновыми, а дизельные модели занимали всего 2% рынка.

Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользуются модели бренда BYD.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в мае 2026 года, Инфографика создана с помощью ИИ

Самым популярным среди подержанных легковушек из КНР был Zeekr 7X (18 ед.).

Ранее Finance.ua писал , что в мае наибольшие объемы продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области. Именно эти регионы обеспечили 66% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.

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