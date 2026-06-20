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Украинцы теряют интерес к китайским авто: ТОП-5 моделей мая

Технологии&Авто
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BYD Sea Lion 06 - самая популярная в Украине новая легковушка китайского производства
BYD Sea Lion 06 - самая популярная в Украине новая легковушка китайского производства
В течение мая украинский автопарк пополнили 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на такие машины снизился на 43%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие китайские автомобили покупают украинцы

Из общего количества 754 авто были новыми, тогда как 146 — подержанными. В годовом измерении продажи новых китайских легковых автомобилей уменьшились на 44%, а подержанных — на 40%.
Наибольшую долю среди автомобилей из Китая традиционно заняли электрокары. На них пришлось 52% всех регистраций.
В то же время, их доля существенно сократилась по сравнению с маем 2025 года, когда электромобили составляли 85% китайского импорта.
Еще 28% зарегистрированных автомобилей были гибридными, 18% — бензиновыми, а дизельные модели занимали всего 2% рынка.
Среди новых автомобилей китайского происхождения наибольшим спросом пользуются модели бренда BYD.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в мае 2026 года
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в мае 2026 года, Инфографика создана с помощью ИИ
Самым популярным среди подержанных легковушек из КНР был Zeekr 7X (18 ед.).
Ранее Finance.ua писал, что в мае наибольшие объемы продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области. Именно эти регионы обеспечили 66% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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