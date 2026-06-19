В яких областях найкраще продаються нові автомобілі Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

Автомобіль у салоні

У травні найбільші обсяги продажів нових легкових автомобілів в Україні припали на Київ, Київську, Дніпропетровську, Одеську та Львівську області. Саме ці регіони забезпечили 66% усіх продажів нових легковиків за місяць.

Про це свідчать дані «Укравтопрому».

Які регіони стали лідерами за продажами

Найбільшим регіональним ринком нових автомобілів залишається Київ. У травні жителі столиці придбали 2111 нових легкових авто.

Друге місце посіла Київська область, де було зареєстровано 577 нових автомобілів.

До п’ятірки також увійшли:

Дніпропетровська область із показником 397 авто,

Одеська область — 269 авто,

Львівська область — 251 авто.

Створено за допомогою ШІ

Які автомобілі купують

Найпопулярнішою моделлю на більшості найбільших регіональних ринків став компактний кросовер Renault Duster.

Винятком була Львівська область, де найбільший попит мав середньорозмірний кросовер Skoda Kodiaq.

Раніше ми повідомляли , що попит на електромобілі в Україні знижується. У травні 2026 року українці придбали 2652 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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