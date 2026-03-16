Украинцы смогут запретить оформление кредитов на свое имя
В Украине будет введен новый механизм защиты от кредитного мошенничества. Граждане смогут самостоятельно запретить оформление кредитов на свое имя через приложение «Дія» или ЦПАУ, а информация будет попадать в специальный реестр, который будет администрировать Национальный банк.
Соответствующий законопроект № 14013 нардепы приняли за основу еще в октябре 2025 года. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, пишет Судебно-юридическая газета.
Как будет работать самозапрет
После активации блокировки Бюро кредитных историй и банки будут видеть, что человек не желает получать кредиты и не разрешает оформлять их на свое имя.
Это позволит защититься от мошенников, пользующихся чужими персональными данными для получения ссуд.
Сделать это можно будет двумя способами:
- через приложение «Дія»;
- подав заявление в ЦПАУ.
«В прошлом году был принят за основу законопроект о бюро кредитных историй, ставший частью масштабных изменений, внедряемых Верховной Радой на рынке кредитования. Документ предусматривает запуск в Украине механизма самозапрета на получение кредитов. Все, кто не хочет, чтобы их финансовыми данными воспользовались посторонние лица и получали на них кредиты, смогут заблокировать выдачу кредитов путем нажатия одной кнопки в „Дії“ или написания заявления в ЦПАУ», — отметила политик.
После подачи информация попадет в реестр самозапрета, которым будет руководить Национальный банк Украины.
Для чего это нужно
Новая функция особенно актуальна для военнослужащих и членов их семей, которые часто становятся жертвами мошенников из-за потери телефона или доступа к онлайн-банкингу.
Самозапрет усложнит оформление кредитов на чужие имена и позволит минимизировать финансовые риски украинцам.
«Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому, на которого был оформлен заем. В частности, мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников. Наши воины, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения, иногда теряют свои телефоны или пропадают без вести, а их телефонами пользуются мошенники, которые, получив доступ к онлайн-банкингу, берут кредиты», — отметила Василевская-Смаглюк.
Ожидается, что после принятия законопроекта № 14013 во втором чтении реализовывать подобные мошеннические схемы станет гораздо сложнее.
