Украинцы смогут получить прибавки к зарплате за знание английского языка — Finance.ua

Украинцы смогут получить прибавки к зарплате за знание английского языка Сегодня 17:18 — Личные финансы

Украинцы смогут получить прибавки к зарплате за знание английского языка

Кабинет Министров принял решение о предоставлении надбавки в размере 10% должностного оклада за владение английским языком на уровне не ниже B2.

Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде.

«Утвержден порядок установления надбавки за знание английского языка для отдельных категорий лиц. Она вступит в силу вместе с частью шестой статьи 4 Закона Украины „О применении английского языка в Украине“ и будет действовать четыре года», — говорится в сообщении.

В перечень лиц, подпадающих под действие постановления, входят:

военнослужащие-контрактники;

главы (заместители) местных государственных администраций;

полицейские (средний и высший состав Нацполиции);

лица начальствующего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;

прокуроры;

руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, в которых более 50% уставного капитала принадлежит государству;

руководители государственных научных учреждений;

руководители высших учебных заведений;

работники сферы образования и науки (руководители учреждений, заведений, организаций).

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Напомним, по данным НБУ, рынок труда показывает положительную динамику. Количество вакансий и резюме продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Однако дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем, которые сдерживают развитие бизнеса и приводят к дальнейшему увеличению уровня заработных плат. Кроме того, наблюдается рост числа мигрантов и более активная адаптация за рубежом.

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