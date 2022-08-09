Украинцы смогут получить горючее через платформу «єДопомога»: как это сделать — Finance.ua

Украинцы смогут получить горючее через платформу «єДопомога»: как это сделать Сегодня 16:02 — Личные финансы

Украинцы смогут получить горючее через платформу «єДопомога»: как это сделать

На платформе « єДопомога волонтерская » появилась возможность оставить заявку на получение помощи в приобретении горючего.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

«К платформе „єДопомога волонтерская“ присоединилась сеть автозаправочных станций WOG. Благодаря этому на онлайн-платформе с сегодняшнего дня стала доступна поддержка украинцев горючим», — сказал он.

Кошеленко объяснил, что любой желающий помочь сможет оплатить на платформе 200, 500 или 1000 грн. После чего человек, нуждающийся в помощи, сможет использовать соответствующий сертификат на любой АЗС WOG, выбрав необходимый вид топлива.

«Это очень удобно и просто. Самое важное, что эта помощь адресная и прозрачная, ведь вы сами выбираете конкретную семью, которая получит помощь. Когда семья получит помощь, вы получите подтверждение — фискальный чек в виде СМС», — отметил замминистра.

Как получить помощь:

1. Зарегистрируйтесь на платформе

2. Оставьте заявку на помощь.

3. Когда благотворитель выберет заявку и произведет оплату, вы получите код в электронном кабинете на платформе и смс-сообщение на номер мобильного телефона. Чтобы воспользоваться помощью, при покупке горючего на кассе нужно предоставить цифры кода из СМС или же показать подписку єДопомога со штрих-кодом для сканирования.

Как стать благотворителем:

1. Перейдите по ссылке на платформу

2. Выберите заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты: 200, 500 или 1000 гривен.

3. Оплатите выбранную вами сумму. После оплаты заявитель получит смс-сообщение и сможет воспользоваться подпиской на горючее в течение 30 календарных дней.

После использования заявителем помощи благотворители, прошедшие регистрацию на платформе, будут получать подтверждение о покупке, в котором будет указан вид, стоимость и количество литров приобретенного горючего.

Справка Finance.ua:

в марте Минсоцполитики создало платформу єДопомога, которая обеспечивает оперативный сбор заявок со всех регионов Украины о потребности в гуманитарной помощи, а также эффективное и адресное ее распределение;

платформа объединяет возможности, ресурсы государства, бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров в предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим от войны, внутренне перемещенным лицам и людям из уязвимых категорий.

Укрінформ По материалам:

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