Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики

Энергетика
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Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики
Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики
Чиновник Министерства экономики не прогнозирует скачка цен на горючее в связи с изменением курса гривны. Об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в ходе телемарафона.
«Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне», — заявил Кудин.
Отметим, 21 июля решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25% до 36,56 грн/$.
По мнению одного из экспертов, несмотря на рост официального курса валюты, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют шансы удержаться на текущем уровне.
«Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках имеют все шансы удержаться без повышения. Этому также будет способствовать и наблюдаемое в июле снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты», — говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По материалам:
Телеканал 24
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