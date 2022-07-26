Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики — Finance.ua

Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики Сегодня 09:37 — Энергетика

Ждать ли скачка цен на горючее из-за падения гривны: ответ Минэкономики

Чиновник Министерства экономики не прогнозирует скачка цен на горючее в связи с изменением курса гривны. Об этом сказал первый замминистра экономики Денис Кудин в ходе телемарафона.

«Мы не ожидаем ценового скачка на горючее, поскольку в последние недели наметилась тенденция к снижению цены. Если бы не было изменения курса гривны, цена пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне», — заявил Кудин.

Отметим, 21 июля решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25% до 36,56 грн/$.

По мнению одного из экспертов, несмотря на рост официального курса валюты, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют шансы удержаться на текущем уровне.

«Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на заправках имеют все шансы удержаться без повышения. Этому также будет способствовать и наблюдаемое в июле снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты», — говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Телеканал 24 По материалам:

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