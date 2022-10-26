Украинцы смогут получать помощь от международных организаций в Приват24 круглосуточно — Finance.ua

Украинцы смогут получать помощь от международных организаций в Приват24 круглосуточно
Клиенты ПриватБанка могут получить помощь от международных гуманитарных организаций в режиме 24/7 через Приват24, службу клиентской поддержки 3700 и сеть терминалов самообслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, через ПриватБанк украинцы уже получили помощь на сумму более 15 млрд грн. Подавляющее большинство переводов с помощью было получено на карту ПриватБанка в Приват24.
«Сейчас в условиях оптимизации энергопотребления во всех регионах Украины и частых воздушных тревог визит в банковское отделение для получения перевода требует много времени и не безопасен, — отметил Дмитрий Мусиенко. — Для безопасности клиентов мы рекомендуем получать переводы через Приват24 — выплата переводов денежной помощи от международных организаций осуществляется автоматически на карту».
Какую помощь можно получить в ПриватБанке
В банке можно получить помощь почти от всех выделяющих ее международных организаций.
Если вы получили sms с MTCN-кодом Western Union от международных организаций (ВПП ООН, УВКБ ООН, UNICEF), то перевод можно получить через: Приват24 (мобильное приложение или сайт), 3700 или Чат-онлайн, банкомат или терминал самообслуживания банка.
Получить денежную помощь через платежную систему PrivatMoney от УВКБ ООН, Международного комитета Красного Креста (МККК), Общества Красного Креста (ОККУ), Подразделения Международной Федерации HANDICAP и других можно в отделении ПриватБанка, позвонив в поддержку 3700 или обратившись в Приват24 на «Помощь чат — онлайн».
Как получить перевод Western Union через Приват24:
1. Авторизируйтесь в мобильном приложении Приват24.
2. Выберите меню «Сервисы» → «Переводы» → «Международные».
3. На вкладке «Получить» выберите систему Western Union.
4. Заполните номер перевода, сумму, валюту и страну отправителя.
5. Выберите карту, на которую хотите получить деньги, и подтвердите получение.
6. Перевод направлен на выплату. Вы можете проверить его в «Архиве переводов».
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