Украинцы смогут получать помощь от международных организаций в Приват24 круглосуточно — Finance.ua

Украинцы смогут получать помощь от международных организаций в Приват24 круглосуточно Сегодня 11:05 — Личные финансы

Украинцы смогут получать помощь от международных организаций в Приват24 круглосуточно

Клиенты ПриватБанк а могут получить помощь от международных гуманитарных организаций в режиме 24/7 через Приват24, службу клиентской поддержки 3700 и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил член правления по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, через ПриватБанк украинцы уже получили помощь на сумму более 15 млрд грн. Подавляющее большинство переводов с помощью было получено на карту ПриватБанка в Приват24.

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«Сейчас в условиях оптимизации энергопотребления во всех регионах Украины и частых воздушных тревог визит в банковское отделение для получения перевода требует много времени и не безопасен, — отметил Дмитрий Мусиенко. — Для безопасности клиентов мы рекомендуем получать переводы через Приват24 — выплата переводов денежной помощи от международных организаций осуществляется автоматически на карту».

Какую помощь можно получить в ПриватБанке

В банке можно получить помощь почти от всех выделяющих ее международных организаций.

Если вы получили sms с MTCN-кодом Western Union от международных организаций (ВПП ООН, УВКБ ООН, UNICEF), то перевод можно получить через: Приват24 (мобильное приложение или сайт), 3700 или Чат-онлайн, банкомат или терминал самообслуживания банка.

Получить денежную помощь через платежную систему PrivatMoney от УВКБ ООН, Международного комитета Красного Креста (МККК), Общества Красного Креста (ОККУ), Подразделения Международной Федерации HANDICAP и других можно в отделении ПриватБанка, позвонив в поддержку 3700 или обратившись в Приват24 на «Помощь чат — онлайн».

Как получить перевод Western Union через Приват24:

1. Авторизируйтесь в мобильном приложении Приват24.

2. Выберите меню «Сервисы» → «Переводы» → «Международные».

3. На вкладке «Получить» выберите систему Western Union.

4. Заполните номер перевода, сумму, валюту и страну отправителя.

5. Выберите карту, на которую хотите получить деньги, и подтвердите получение.

6. Перевод направлен на выплату. Вы можете проверить его в «Архиве переводов».

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