ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір» — Finance.ua

ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»
ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы «Простір» любого банка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Теперь переводить средства на карты «Простір» можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка.
Клиенты, имеющие карты «Простір» других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.
В веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты «Простір» могут пользоваться как клиенты ПриватБанка, так и держатели карт других банков.
Справка Finance.ua:
- «Простір» — государственная платежная система, в которой расчеты за товары и услуги, обналичивание и другие операции осуществляются с помощью электронных платежных средств;
- ранее стало известно, что сеть покрытия этой услуги для карт «Простір» достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу.
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