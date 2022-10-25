ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»

Финтех и Карты
47
ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»
ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты «Простір»
ПриватБанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы «Простір» любого банка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Теперь переводить средства на карты «Простір» можно в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка.
Читайте также
Клиенты, имеющие карты «Простір» других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.
В веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты «Простір» могут пользоваться как клиенты ПриватБанка, так и держатели карт других банков.

Справка Finance.ua:

  • «Простір» — государственная платежная система, в которой расчеты за товары и услуги, обналичивание и другие операции осуществляются с помощью электронных платежных средств;
  • ранее стало известно, что сеть покрытия этой услуги для карт «Простір» достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.