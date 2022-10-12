ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания — Finance.ua

ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания Сегодня 12:03 — Личные финансы

ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания

Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

«Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривне — зачислением на гривневую карту.

Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:

авторизоваться с помощью любой карты банка;

нажать пункт меню «Банковские услуги» — «Получить денежный перевод» — выбрать платежную систему;

ввести контрольный номер и данные перевода;

выбрать карту, на которую нужно получить перевод.

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