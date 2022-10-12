ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания — Finance.ua
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ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания

Личные финансы
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ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания
ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания
Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
«Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода», — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривне — зачислением на гривневую карту.
Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:
  • авторизоваться с помощью любой карты банка;
  • нажать пункт меню «Банковские услуги» — «Получить денежный перевод» — выбрать платежную систему;
  • ввести контрольный номер и данные перевода;
  • выбрать карту, на которую нужно получить перевод.

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По материалам:
Finance.ua
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