ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания — Finance.ua

ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания
Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
«Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода», — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривне — зачислением на гривневую карту.
Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:
- авторизоваться с помощью любой карты банка;
- нажать пункт меню «Банковские услуги» — «Получить денежный перевод» — выбрать платежную систему;
- ввести контрольный номер и данные перевода;
- выбрать карту, на которую нужно получить перевод.
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