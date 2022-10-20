Украинцы смогут покупать валюту по официальному курсу НБУ: условия — Finance.ua

Украинцы смогут покупать валюту по официальному курсу НБУ: условия Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Украинцы смогут покупать валюту по официальному курсу НБУ: условия

Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября внедряет новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ — сохранить международные резервы.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Что это значит

Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции.

Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются. Процентная ставка по депозиту будет устанавливаться в соответствии с процентной политикой банков, срок депозита — от 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.

Зачем это необходимо

По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка.

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Банки, со своей стороны, для нивелирования собственного валютного риска смогут покупать доллары США у Национального банка на сумму проведения таких депозитных операций по официальному курсу и в дальнейшем будут размещать приобретенную валюту на отдельном счете у НБУ. Банки не смогут использовать эту валюту на другие цели, кроме ее обязательной обратной продажи Национальному банку по актуальному официальному курсу по истечении срока таких валютных депозитов.

Для компенсации банкам расходов от проведения таких операций Национальный банк будет начислять проценты на валютные остатки на соответствующем отдельном счете НБУ с выплатой их в гривне.

Национальный банк ожидает, что такой инструмент также позволит связать часть структурного профицита ликвидности в банковской системе, а следовательно, будет способствовать увеличению конкуренции среди банков за депозиты в национальной валюте, что будет стимулировать повышение процентных ставок по гривневым вкладам и улучшит монетарную трансмиссию.

В то же время, он не будет оказывать негативного влияния на международные резервы, учитывая, что этот продукт предусматривает обратную продажу иностранной валюты.

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