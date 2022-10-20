Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua
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Нацбанк принял решение по учетной ставке

Кредит&Депозит
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Нацбанк принял решение по учетной ставке
Нацбанк принял решение по учетной ставке
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.
Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
«Курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Национального банка Украины, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов. Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой», — говорится в сообщении.
Потребительская инфляция в Украине составила до 24,6% г/г в сентябре, а базовая инфляция превысила 20% г/г. По предварительным оценкам Национального банка, ускорение инфляции продолжается и в октябре.
Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны россии против Украины.
Среди них: нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение издержек бизнеса. Еще одним проинфляционным фактором был эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару США. Дальнейший рост инфляции в мире тоже сказывался на ценах в Украине.
В то же время фактическая ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза Национального банка. Фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги и насыщение внутреннего рынка горючим вместе с сохранением его льготного налогообложения сдерживали рост цен. Плановое уменьшение объемов монетизации бюджета, а также дополнительные меры Национального банка по калибровке валютных ограничений привели к снижению давления на валютном рынке и соответственно сдерживали ухудшение ожиданий.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк в июле решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и обнародовал макроэкономический прогноз. По базовому сценарию учетная ставка сохранится на таком уровне по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года;
  • инфляция в августе, по оценкам НБУ, ускорилась до около 23% с 22,2% месяц назад, но цены росли медленнее ожиданий. Сдерживающие факторы: более быстрое снижение стоимости горючего вследствие удешевления нефти на мировых рынках и отладки логистики, меньшие темпы роста цен на овощи благодаря сезонному увеличению предложения.
  • В сентябре Национальный банк во второй раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 25% годовых, считая такой уровень достаточным для удержания курса гривны и инфляции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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