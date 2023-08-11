Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками — Finance.ua

Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками Сегодня 15:47 — Личные финансы

Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками

Укрпочта планирует запустить почтовые марки, которые украинцы смогут печатать на собственных принтерах.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В Укрпочте в апреле анонсировали выход нового типа почтовых марок, которые можно будет печатать на принтере. По словам Смелянского, реализовать проект стало возможным после принятия парламентом закона № 8176, согласно которому выпуск электронных почтовых марок не будет подлежать НДС.

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«Как обещали, уже совсем скоро дадим вам возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в наших отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше», — написал гендиректор компании.

Смелянский отметил, что до сих пор действовала норма налогового кодекса, согласно которой, «когда вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС следовало уплачивать. Теперь все марки равны в правах».

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УНН По материалам:

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