Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками — Finance.ua

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Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками

Личные финансы
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Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками
Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками
Укрпочта планирует запустить почтовые марки, которые украинцы смогут печатать на собственных принтерах.
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
В Укрпочте в апреле анонсировали выход нового типа почтовых марок, которые можно будет печатать на принтере. По словам Смелянского, реализовать проект стало возможным после принятия парламентом закона № 8176, согласно которому выпуск электронных почтовых марок не будет подлежать НДС.
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«Как обещали, уже совсем скоро дадим вам возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в наших отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше», — написал гендиректор компании.
Смелянский отметил, что до сих пор действовала норма налогового кодекса, согласно которой, «когда вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС следовало уплачивать. Теперь все марки равны в правах».
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По материалам:
УНН
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