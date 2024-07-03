Украинцы смогут голосовать за приоритетность финансирования проектов по восстановлению — Finance.ua

Украинцы смогут голосовать за приоритетность финансирования проектов по восстановлению Сегодня 09:38

Украинцы смогут голосовать за приоритетность финансирования проектов по восстановлению

Украинцы смогут голосовать в Дії за приоритетность финансирования проектов по восстановлению своей громады из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Соответствующие изменения были внесены в закон, в котором прописано финансирование Фонда.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Для чего это

Она объяснила: своя региональная стратегия есть у каждого региона, у каждой громады. В соответствии с ней выбираются соответствующие проекты, их может быть несколько. Поэтому важно, чтобы именно громады определяли, какие проекты по восстановлению будут финансироваться из ГФРР.

«Недавно в закон о распределении средств Государственного фонда регионального развития внесли важные изменения — выбирать проекты по восстановлению, которое будет происходить за счет средств из ГФРР, смогут граждане. Это будет происходить путем голосования на портале и в приложении Дія. И именно на основании результатов такого голосования граждан Кабмин будет утверждать финансирование по этому или другому проекту», — объяснила Шуляк.

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«Будет ли это больница, ЦПАУ или другой объект в их регионе, будут решать его жители. Но эти изменения понравились далеко не всем. В их отношении было огромное количество критики: и среди народных депутатов, и среди представителей комиссий, которые на региональном уровне формировали ранее решение о том, каким образом будут распределяться средства из ГФРР. Но я скажу откровенно, что без внедрения таких цифровых механизмов на уровне инструментов местной демократии нам будет довольно трудно. Поэтому используя Дію и понимание Минцифры, можно будет сделать такие вещи гораздо более эффективными и результативными», — отметила Шуляк.

Благодаря Дії распределение средств из Фонда, который из-за войны сейчас не наполняется, но после победы заработает полноценно, будет прерогативой именно граждан — жителей тех или иных территориальных громад.

Децентрализационная реформа

Напомним, весной 2024 года в Украине утвердили план мероприятий по реализации децентрализационной реформы, который синхронизирован с программой о предоставлении Украине 50 млрд евро Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, рост территориальных громад в период войны и в послевоенные годы.

Среди его основных задач:

восстановление местного самоуправления на деоккупированных территориях;

разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности в областях, имеющих отношение к восстановлению (жилье, транспорт, социальная инфраструктура и т. п. );



); финансовая децентрализация, то есть приведение налогового и бюджетного законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками;



переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления;

развитие компетенций представителей региональных и местных властей в сфере работы с инвестициями и проектного менеджмента;

максимально прозрачное и прогнозируемое финансирование проектов по восстановлению из бюджетных и внебюджетных источников.



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