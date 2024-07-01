Правительство готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для бизнеса и граждан — Finance.ua

Правительство готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для бизнеса и граждан Сегодня 21:01 — Кредит&Депозит

Правительство готовит программу льготного кредитования на закупку энергооборудования для бизнеса и граждан

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах.

устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии вместе с установками хранения энергии в собственных домохозяйствах. Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что утвержденный порядок определяет условия, критерии и механизмы, по которым будет предоставляться финансовая государственная поддержка. Ее будут предоставлять гражданам и бизнесу,в собственных домохозяйствах.

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«Такая государственная поддержка предоставляется с целью удешевления стоимости кредитов, связанных с приобретением и установкой фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок, установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт, вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и синхронном с внешней сетью режиме, и установками хранения энергии емкостью от 1 кВт*ч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки», — написал Тарас Мельничук.

Также, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 000 гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 000 гривен сроком на 5 лет.

Дополнительно премьер-министр отметил, что правительство готовит законопроект, согласно которому на ввоз всего энергетического оборудования снимут пошлины и НДС и устранят все таможенные формальности.

Справка Finance.ua:

Как показывает опрос, в Украине экономят электроэнергию 85% граждан. Отмечается, что 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления;

к слову, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения.

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