Украинская электрогенерация за время войны потеряла более 40 ГВт — Коваленко — Finance.ua
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Украинская электрогенерация за время войны потеряла более 40 ГВт — Коваленко

Энергетика
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Украинская электрогенерация за время войны потеряла более 40 ГВт — Коваленко
Украинская электрогенерация за время войны потеряла более 40 ГВт — Коваленко
За время полномасштабного вторжения из-за оккупации и разрушения Украина потеряла более 40 ГВт электрогенерации.
Об этом в интервью сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, энергосистема Украины прошла три фазы разрушений:
  • первая прошла в начале полномасштабного вторжения, когда была оккупирована Запорожская АЭС и была потеряна часть ветровой и солнечной генерации;
  • вторая фаза войны с трансформаторами, начавшаяся в октябре 2022 года. Тогда россияне били по распределительным сетям, по трансформаторным узлам «Укрэнерго», по локальным сетям и по генерации;
  • третья фаза началась в конце марта 2024 года, когда россияне стали бить по генерации — тепловой и гидро.
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«Если говорить об этой последней фазе, то на время, когда мы записываем интервью, мы потеряли, согласно публичной цифре, с которой я соглашаюсь, 9 ГВт. Эта цифра 9 ГВт звучит, потому что ее можно сравнить где-то с 50% нашего текущего зимнего пика потребления. В целом мы потеряли более 40 ГВт, и это страшные цифры», — подчеркнул Сергей Коваленко.
Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощностей, что составляет около половины пикового потребления электроэнергии зимой.
«Украинская энергетика потеряла 9 ГВт установленной мощности. Это около половины того, что нам потребуется зимой. Прошлой зимой максимум у нас был 18 ГВт. То есть потери очень существенные. И по характеру разрушений, которые мы сейчас имеем, это, конечно, беспрецедентная история», — сказал он.
Сахарук добавил, что никогда в истории не было такого, чтобы было потеряно столь значительное количество мощностей тепловых и гидроэлектростанций.
По материалам:
The page
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