Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят — Finance.ua

Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят Сегодня 20:01 — Мир

Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят

Каждая вторая польская компания взяла на работу работников Украины. Треть фирм готовы платить им больше, чем полякам.

Половина украинцев работают на должностях более низкого уровня, сообщает yavp.pl.

В Польше выросла доля компаний, трудоустроивших украинцев. В ноябре таких фирм было 42%, сейчас их уже 49%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования « Барометр польского рынка труда » компании Personnel Service.

Более половины украинцев работают в Польше на должностях более низкого уровня — таких 56%. Должности среднего звена в польских фирмах занимают 32% украинцев.

Заработная плата, которую платят украинцам:

более 25 злотых брутто в час имеет почти каждый третий украинец;

21% работодателей в Польше платят украинцам от 22,8 до 24,9 злотых брутто в час.

более 40 злотых брутто в час платят в 8% фирм.

При этом растет готовность польских работодателей платить украинцам больше, чем полякам на той же должности. Сейчас таких фирм 31%, в ноябре 2022 года их было 19%.

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В исследовании выяснилось отношение поляков к трудоустройству украинских иммигрантов. 35% респондентов положительно относятся к работникам из Украины, а 45% — нейтрально.

Но растет и беспокойство по поводу конкуренции на рынке труда. Если год назад 80% поляков считали, что украинцы не представляют для них угрозы на рынке труда, а сейчас таких — 68%.

Также 41% поляков убеждены, что работники из-за границы на рынке труда сдерживают рост зарплат. 36% опрошенных считают, что мигранты никак не влияют на величину ежемесячного вознаграждения.

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