Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят — Finance.ua
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Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят

Мир
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Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят
Украинцы работают уже в половине польских фирм: сколько им платят
Каждая вторая польская компания взяла на работу работников Украины. Треть фирм готовы платить им больше, чем полякам.
Половина украинцев работают на должностях более низкого уровня, сообщает yavp.pl.
В Польше выросла доля компаний, трудоустроивших украинцев. В ноябре таких фирм было 42%, сейчас их уже 49%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования «Барометр польского рынка труда» компании Personnel Service.
Более половины украинцев работают в Польше на должностях более низкого уровня — таких 56%. Должности среднего звена в польских фирмах занимают 32% украинцев.
Заработная плата, которую платят украинцам:
  • более 25 злотых брутто в час имеет почти каждый третий украинец;
  • 21% работодателей в Польше платят украинцам от 22,8 до 24,9 злотых брутто в час.
  • более 40 злотых брутто в час платят в 8% фирм.
При этом растет готовность польских работодателей платить украинцам больше, чем полякам на той же должности. Сейчас таких фирм 31%, в ноябре 2022 года их было 19%.
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В исследовании выяснилось отношение поляков к трудоустройству украинских иммигрантов. 35% респондентов положительно относятся к работникам из Украины, а 45% — нейтрально.
Но растет и беспокойство по поводу конкуренции на рынке труда. Если год назад 80% поляков считали, что украинцы не представляют для них угрозы на рынке труда, а сейчас таких — 68%.
Также 41% поляков убеждены, что работники из-за границы на рынке труда сдерживают рост зарплат. 36% опрошенных считают, что мигранты никак не влияют на величину ежемесячного вознаграждения.
Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

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По материалам:
РБК-Україна
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