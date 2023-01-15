Украинцы, работающие неполный день, могут получить налоговые льготы, но есть условия — Finance.ua

Украинцы, работающие неполный день, могут получить налоговые льготы, но есть условия Сегодня 10:12 — Личные финансы

Украинцы, работающие неполный день, могут получить налоговые льготы, но есть условия

Гражданам разъяснили, имеет ли право на налоговую социальную льготу физическое лицо, работающее неполный рабочий день.

Об этом идет речь на сайте Государственной налоговой службы.

Отмечается, что плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

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В 2023 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 3760 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 2684 грн х 1,4), в 2022 году — 3470 грн (2481,00 грн х 1,4) в 2021 году — 3180 грн (2270,00 грн х 1,4).

Это означает, что физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, если размер его заработной платы не превышает предельный размер для получения налоговой социальной льготы.

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