Льготы на оплату ЖКУ: в какой форме сейчас можно получить выплату — Finance.ua
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Льготы на оплату ЖКУ: в какой форме сейчас можно получить выплату

Личные финансы
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Льготы на оплату ЖКУ: в какой форме сейчас можно получить выплату
Льготы на оплату ЖКУ: в какой форме сейчас можно получить выплату
С 1 января 2023 г. льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме» (в редакции постановления КМУ от 16.09.2022, № 1041).
Тем льготникам, которые до декабря 2022 года уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обратившимся за предоставлением выплаты, начиная с декабря 2022 года, Пенсионный фонд Украины перечислит средства на их счета, открытые в уполномоченных банках или для выплаты через отделение АТ «Укрпочта». Это зависит от способа выплаты, выбранного получателем льготы.
Пенсионерам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата будет осуществляться путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение АО «Укрпочта», где человек получает пенсию.
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Гражданам, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме и не являются пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом Украины в АО «Ощадбанк».
Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.
Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в АО Ощадбанк для заключения договора банковского счета.
Если же льготник желает получать средства на выплату льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение АО «Укрпочта», он должен обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины выбранным способом:
  • лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров по ссылке);
  • по почте;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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