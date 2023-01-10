Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам в 2022 году — Finance.ua
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Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам в 2022 году

Казна и Политика
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Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам в 2022 году
Социальные выплаты: сколько потратили из бюджета на субсидии, пенсии и помощь переселенцам в 2022 году
За период с января по декабрь 2022 на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 415,7 млрд грн, в том числе в декабре почти 40 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«В 2022 году Минфин полностью обеспечил выплату пенсий, доплат, надбавок и пособий. Убежден, что в новом 2023 году люди будут получать средства вовремя и в полном объеме», — прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
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Куда направлены средства:
  • 63,5 млрд грн на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в декабре — 5,6 млрд грн;
  • 53,5 млрд грн для предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам, из них в декабре — 6,1 млрд грн;
  • 33,7 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в декабре — 5,5 млрд грн;
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  • 232,9 млрд грн Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в декабре — 22,7 млрд грн;
  • 32,1 млрд грн на «єПідтримку», что обеспечило получение помощи в полном объеме всем получателям, которые подали заявку на получение такой помощи.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

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По материалам:
Finance.ua
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