Украинцы, работавшие в рф, могут не получить пенсию: что говорят в Минсоцполитики — Finance.ua

Украинцы, работавшие в рф, могут не получить пенсию: что говорят в Минсоцполитики Сегодня 09:11 — Личные финансы

Украинцы, работавшие в рф, могут не получить пенсию: что говорят в Минсоцполитики

Украинцы, работавшие в россии и имевшие там страховой стаж, могут не получить пенсию. Однако эту проблему намерены исправить.

Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Сейчас украинцы, проживавшие в рф или на территории оккупированного Крыма, а затем вернувшиеся на подконтрольную территорию, сталкиваются с проблемами начисления и выплаты пенсий.

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«Фактически граждане, переехавшие из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не имеют возможности для назначения пенсий. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда рф о том, что россия не выплачивает такому гражданину пенсию», — сказала чиновница.

По ее словам, во время полномасштабной войны Украина не может получить эти данные от рф, поэтому это фактически делает невозможным оформление пенсии.

Марчак объяснила, что речь идет не только о нескольких сотнях пенсионеров, потому что потенциально таких граждан может быть значительно больше.

«россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между рф и Украиной. Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, которые часть жизни работали в россии», — добавила заместитель министра.

Проблему собираются решить

Напомним, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9453. Он предусматривает изменения в исчислении страхового стажа для начисления пенсий украинцам, работавшим за рубежом.

В частности, в законопроекте предлагается:

урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенного в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;

урегулировать вопрос зачисления стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, у которых есть страховой стаж, приобретенный в российской федерации.

Кроме того, в Украине хотят лишить пенсий людей, работавших в незаконных органах, созданных российскими захватчиками на временно оккупированных территориях нашего государства.

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