ВПП ООН начала в Украине проект доплат пенсионерам: кто получит пособие — Finance.ua

ВПП ООН начала в Украине проект доплат пенсионерам: кто получит пособие Сегодня 11:03 — Личные финансы

Всемирная продовольственная программа ООН в Украине приступила к проекту доплат пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий.

Об этом ВПП ООН сообщает 31 августа.

Кто может получить выплаты

ВПП предоставляет денежную помощь пенсионерам, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получают пенсионные выплаты менее 3000 грн и не получали других денежных пособий (пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

В течение минимум 4 месяцев свыше 260 тысяч пенсионеров в девяти областях Украины будут получать доплаты к пенсиям.

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Нужно ли подавать заявление? Нет, информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

В список областей вошли Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская и Харьковская. Впрочем, они могут меняться в зависимости от приказа Министерства реинтеграции.

Сумма выплаты

Пенсионеры, которые отвечают условиям получения этого пособия, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты — 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.

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Економічна Правда По материалам:

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