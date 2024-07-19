Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика)

Технологии&Авто
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Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика)
Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика)
В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая.
Об этом сообщил Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили китайского производства увеличился в полтора раза.
Из этого количества: новых — 5,3 тыс. ед. (+70%); б/у — почти 2 тыс. ед.(+9%).
Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика)
Таким образом, за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые зарегистрированных в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы покупают автомобили с разными цветами кузова, а их предпочтения в сегменте новых и подержанных моделей отличаются. Продажа новых и б/у автомобилей в Украине продолжает возобновляться до довоенных показателей. Эксперты назвали самые популярные цвета кузова сразу в нескольких сегментах.
  • В Украине за 6 месяцев зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше. Об этом сообщает УкрАвтопром. Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают автомобили с бензиновыми двигателями.
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Автогражданка (ОСАГО)

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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