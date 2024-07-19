Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика) Сегодня 15:00 — Технологии&Авто

Украинцы приобрели в полтора раза больше авто из Китая, чем в прошлом году (инфографика)

В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая.

Об этом сообщил Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили китайского производства увеличился в полтора раза.

Из этого количества: новых — 5,3 тыс. ед. (+70%); б/у — почти 2 тыс. ед.(+9%).

Таким образом, за период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые зарегистрированных в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Справка Finance.ua:

Украинцы покупают автомобили с разными цветами кузова, а их предпочтения в сегменте новых и подержанных моделей отличаются. Продажа новых и б/у автомобилей в Украине продолжает возобновляться до довоенных показателей. Эксперты назвали самые популярные цвета кузова сразу в нескольких сегментах.

В Украине за 6 месяцев зарегистрировали 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно вдвое больше. Об этом сообщает УкрАвтопром. Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка (47%) занимают автомобили с бензиновыми двигателями.



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