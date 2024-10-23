Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают — Finance.ua

Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают
С января по сентябрь на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
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«Около половины этой суммы было потрачено на автомобиль всего пяти марок», — отметили в ассоциации.
Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota — почти 14 млрд грн.
Премиальные немецкие марки BMW и Mercedes-Benz заняли второе и третье место в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн.
На четвертом месте Volkswagen с показателем — 6,6 млрд грн.
Замыкает пятерку лидеров Renault, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.
Передвигаться по городу и путешествовать удобнее и быстрее на собственном автомобиле. Однако, если вы выбираете авто, следует помнить: расходы не ограничиваются его покупкой. Finance.ua посчитал, сколько в среднем придется выкладывать денег на его содержание.
Напомним, по данным Укравтопрома, за 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США. Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.
Лидерами по регистрации электромобилей в Украине являются Львовская область, Киевская область и город Киев.
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