Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают

Личные финансы
70
Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают
Украинцы потратили 93 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают, freepik.com
С января по сентябрь на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.

Каско: страховка вашего авто в Украине 🚗

«Около половины этой суммы было потрачено на автомобиль всего пяти марок», — отметили в ассоциации.
Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota — почти 14 млрд грн.
Премиальные немецкие марки BMW и Mercedes-Benz заняли второе и третье место в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн.
На четвертом месте Volkswagen с показателем — 6,6 млрд грн.
Замыкает пятерку лидеров Renault, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.
Место для вашей рекламы
Передвигаться по городу и путешествовать удобнее и быстрее на собственном автомобиле. Однако, если вы выбираете авто, следует помнить: расходы не ограничиваются его покупкой. Finance.ua посчитал, сколько в среднем придется выкладывать денег на его содержание.
Напомним, по данным Укравтопрома, за 9 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США. Средний возраст «американцев» с пробегом составил 5,9 лет.
Лидерами по регистрации электромобилей в Украине являются Львовская область, Киевская область и город Киев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.