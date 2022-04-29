Украинцы постепенно возвращаются к работе, но почти 40% не работают из-за войны (инфографика) — Finance.ua

Работают ли сейчас? В частности, возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%), еще 24% работают частично или удаленно, а 3% — начали работать на новой работе.
В то же время 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы (в марте было 53%, в начале апреля — 41%).
Половина опрошенных (54%), потерявших работу на время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место работы, 40% — не верят.
Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. В частности, 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% — готовы работать в другом регионе страны.
Справка Finance.ua:
сталкиваясь с увеличенной конкуренцией на рабочие места, испытывая проблемы с трудоустройством, специалисты сокращают свои зарплатные ожидания. К примеру, почти две трети соискателей (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить желаемые заплаты в резюме;
о ТОП-5 отраслях с самыми высокими зарплатами даже во время войны, а также в каких регионах работодатели платят больше — рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.
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