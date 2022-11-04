Украинцы получают 2,4 миллиона субсидий, из них около 220 тысяч — на временно оккупированных территориях Сегодня 09:43 — Казна и Политика

Украинцы получают 2,4 миллиона субсидий, из них около 220 тысяч — на временно оккупированных территориях

Помощь в виде жилищных субсидий получают 2,4 млн украинских домохозяйств. Еженедельно за помощью обращаются до 20 тыс. новых домохозяйств.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время заседания Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщается на сайте парламента

Так, по словам Музыченко, на сегодняшний день 2,4 млн домохозяйств получают безвозвратную адресную государственную социальную помощь в виде жилищных субсидий. Из них около 220 тыс. находится на временно оккупированных территориях или там, где органы исполнительной власти или органы местного самоуправления не имеют возможности выполнять свои функции.

Кроме того, Музыченко сообщил, что дополнительно еженедельно за жилищными субсидиями обращается в среднем 15-20 тыс. домохозяйств. Он заверил, что средств, предусмотренных бюджетом на этот год, достаточно, чтобы удовлетворить потребность в жилищных субсидиях.

«Бюджетом в этом году предусмотрено 37,9 млрд грн. На 2023 год мы закладываем примерно аналогичные показатели, что позволяет нам обеспечить полноценное и ритмичное финансирование жилищных субсидий», — доложил Музыченко.

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В Минсоцполитики прогнозируют, что средний размер субсидий составит 1700-1800 грн в месяц.

Как сообщалось, за январь-сентябрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 304,9 млрд грн. В частности, 25,4 млрд грн было направлено на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в сентябре — 1,5 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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