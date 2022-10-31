Для получения субсидии расходы на оплату коммуналки должны превышать 15% дохода — Finance.ua

Для получения субсидии расходы на оплату коммуналки должны превышать 15% дохода
Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают людям, которые не могут самостоятельно оплатить всю сумму.
Об этом пишет social.com.ua.
Размер выплат рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом ее состава, совокупного дохода и размера жилого помещения.
Однако для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.
Право на получение субсидии имеют:
- зарегистрированные жители;
- арендаторы при наличии договора найма;
- внутренне перемещенные лица даже без наличия договора найма.
Напомним, что подать заявление на назначение субсидии можно в органы соцзащиты, уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, ЦПАУ или в электронной форме через портал «Дія».
С 1 декабря это можно будет сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда.
Напомним, на какие услуги предоставляется субсидия. В виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:
- жилищно-коммунальных услуг;
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;
- расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходов на коммунальные услуги в таком доме;
- для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
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Как получить субсидию ВПЛ.
Переселяясь из прифронтовых зон, перемещенные лица уведомляют представителей службы социальной защиты, откуда прибыли. В управлении соцзащиты (или в ЦПАУ) можно ходатайствовать об оформлении или продлении субсидии. Также переселенцы могут подать документы на субсидию онлайн через приложение «Дія». Для этого понадобится следующий пакет документов:
- заявление;
- паспорт, идентификационный код;
- справка о получении статуса внутренне перемещенного лица;
- документы, закрепляющие право на получение льгот;
- сведения о семейных доходах;
- информация о лицах, проживающих в доме/квартире.
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