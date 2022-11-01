Можно ли получить субсидию, если потерял работу во время войны — ответ Минсоцполитики Сегодня 13:02 — Личные финансы

Можно ли получить субсидию, если потерял работу во время войны — ответ Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики разъяснили, может ли рассчитывать на субсидию человек, потерявший работу в период действия военного положения в Украине.

Как говорится в сообщении, лица, потерявшие работу в период действия военного положения в Украине, обеспечиваются государственной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«В связи с военной агрессией российской федерации против Украины многие остались без работы. Для них встает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ведь с началом отопительного сезона общая сумма платежки существенно увеличивается вследствие появления услуги отопления. В этой ситуации возможно оформление жилищной субсидии», — сообщили в министерстве.

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Субсидия также предоставляется человеку, уволенному с работы. Его заработная плата не учитывается при назначении субсидии.

«За жилищной субсидией человек может обратиться в любой период года, если он не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для расчета жилищной субсидии с начала отопительного сезона (октябрь) учитывается доход лиц за I — II кварталы», — говорят в Минсоцполитики.

Одним из условий назначения жилищной субсидии является наличие у трудоспособных лиц доходов в размере не менее минимальной заработной платы и уплата единого социального взноса (ЕСВ).

В то же время в случае отсутствия дохода и уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назначаться, если лица в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца были зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные.

При этом для лиц, которые потеряли работу в период военного положения и зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные и им назначено пособие по безработице, при расчете жилищной субсидии к доходу учитывается размер назначенного пособия по безработице вместо суммы полученной заработной платы по предыдущему месту работы.

Справка Finance.ua:

для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода;

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