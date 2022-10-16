Кто имеет право на получение субсидии — Finance.ua

Кто имеет право на получение субсидии Сегодня 13:00 — Личные финансы

Субсидии — это определенные выплаты из государственного бюджета Украины для оплаты услуг, которыми могут пользоваться некоторые категории населения. В 2022 году изменилась система выплат субсидий. Кто имеет право на субсидию в Украине в 2022 году, и что известно о нововведениях.

Кто имеет право на получение субсидии — нюансы и положения

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

зарегистрирован в жилом помещении;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья, по решению суда или другим законным основаниям;

не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора аренды жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

Для того чтобы оформить субсидию, вам нужно предоставить следующие документы:

паспорт заявителя;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

информацию обо всех членах домохозяйства;

справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор аренды жилья (при наличии).

При этом важно задекларировать всех проживающих в квартире людей. Если оформить заявку в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с его начала. Сумма помощи на оплату счетов за тепло рассчитывается за период с 16 октября по 15 апреля.

УНІАН По материалам:

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