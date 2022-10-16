Кто имеет право на получение субсидии — Finance.ua

Кто имеет право на получение субсидии
Субсидии — это определенные выплаты из государственного бюджета Украины для оплаты услуг, которыми могут пользоваться некоторые категории населения. В 2022 году изменилась система выплат субсидий. Кто имеет право на субсидию в Украине в 2022 году, и что известно о нововведениях.
Кто имеет право на получение субсидии — нюансы и положения
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:
- зарегистрирован в жилом помещении;
- не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья, по решению суда или другим законным основаниям;
- не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора аренды жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.
Для того чтобы оформить субсидию, вам нужно предоставить следующие документы:
- паспорт заявителя;
- идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);
- информацию обо всех членах домохозяйства;
- справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- договор аренды жилья (при наличии).
При этом важно задекларировать всех проживающих в квартире людей. Если оформить заявку в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с его начала. Сумма помощи на оплату счетов за тепло рассчитывается за период с 16 октября по 15 апреля.
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