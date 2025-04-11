Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика)

Технологии&Авто
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Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика)
Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика)
На протяжении I квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом пишет «Укравтопром».
Из этого количества: новых — 2077 ед. (-30%); б/у — 564 ед. (-52%) ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.
Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Компактные кроссоверы остаются одними из самых популярных автомобилей на многих рынках мира. Это довольно универсальные модели, которые дешевле больших автомобилей. В издании CarBuzz назвали 10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
  • Надежность является очень важным критерием при выборе нового автомобиля, особенно для водителей с ограниченным бюджетом. Однако некоторые модели выделяются своей «капризностью». Эксперты из iSeeCars назвали 12 самых надежных новых автомобилей из бюджетного сегмента.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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