Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика) — Finance.ua

Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Украинцы покупают все меньше автомобилей из Китая (инфографика)

На протяжении I квартала 2025 года украинцы приобрели 2641 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом пишет «Укравтопром».

Из этого количества: новых — 2077 ед. (-30%); б/у — 564 ед. (-52%) ед.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Справка Finance.ua:

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