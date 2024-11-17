Украинцы ответили, поддерживают ли повышение военного сбора — Finance.ua

Украинцы ответили, поддерживают ли повышение военного сбора Сегодня 11:11 — Казна и Политика

Украинцы ответили, поддерживают ли повышение военного сбора

Большинство украинцев — 64% - одобряют повышение военного сбора с 1,5% до 5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований.

Так, 32% процентов респондентов ответили «Однозначно поддерживаю», столько же — «Скорее поддерживаю».

«Однозначно не поддерживаю» и «Скорее не поддерживаю», ответили 32% опрошенных, еще 5% - не дали ответа.

Поддержка зависит от уровня дохода

Меньше всех инициативу поддерживают люди из группы дохода «очень бедные»:

58% (однозначно или скорее поддерживают);

не поддерживают частично или вовсе — 36%.

Наибольший уровень поддержки показала группа респондентов с доходом среднего уровня — 66%. Не поддерживают увеличение военного сбора 30%.

на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем. Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налоговв этом году и 137 млрд в следующем.

Предпринимателям на упрощенной системе налогообложения уже с октября начали начислять военный сбор.

Економічна Правда По материалам:

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