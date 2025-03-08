Украинцы открыли почти 90 тысяч компаний в Польше с 2022 года: наиболее популярные сферы — Finance.ua
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Украинцы открыли почти 90 тысяч компаний в Польше с 2022 года: наиболее популярные сферы

Мир
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Украинцы открыли почти 90 тысяч компаний в Польше с 2022 года: наиболее популярные сферы
Украинцы открыли почти 90 тысяч компаний в Польше с 2022 года: наиболее популярные сферы
С начала полномасштабного вторжения украинцы открыли в Польше около 90 тысяч компаний.
Об этом говорится в исследовании аналитического центра Gremi Personal.
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Из них больше всего зарегистрировали ФЛП — 77,7 тысячи или 9% всех зарегистрированных так предприятий за этот период в стране.
Остальные 11,3 тысячи компаний — предприятия с украинским капиталом.

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По словам Юрия Григоренко из аналитического центра Gremi Personal, рост количества украинских предприятий в Польше отражает активность и адаптивность украинцев, а также изменения на польском рынке труда.
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«Многие украинцы, ранее работавшие по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес», — говорит Григоренко.
Среди всех ФЛП, открытых в Польше в 2024 году, 12% принадлежали гражданам Украины.
Наиболее популярными сферами деятельности украинских компаний являются:
  • строительство (23%);
  • информация и коммуникации (18%);
  • другие услуги, такие как парикмахерские, косметические и т. д. (13%).
Количество украинских предприятий в Польше последние три года ежегодно росло в среднем на 34%.
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В то же время по состоянию на февраль 2024 года в украинском бизнес-пространстве было зарегистрировано всего 3635 польских компаний — в 21 раз меньше количества украинских ФЛП в Польше.
Больше всего польских предприятий открылось в отрасли оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

Справка Finance.ua:

  • украинцы могут открыть индивидуальную хозяйственную деятельность. Это форма ведения бизнеса, которая является аналогом украинского ФЛП. Чтобы зарегистрировать такое предприятие, не нужно заключать учредительные договоры или предоставлять данные о стартовом капитале. Необходимо только зарегистрировать фирму в перечне хозяйственной деятельности (CEIDG);
  • Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес в стране или осуществляющих денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов;
  • в 2025 году ставки налогообложения в Польше остались прежними. Неважно, получает ли налогоплательщик деньги от одного трудового договора или имеет несколько гражданско-правовых договоров, получает ли доход от сдачи квартиры в аренду — учитывается общий доход за налоговый год.
По материалам:
Ain.Ua
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