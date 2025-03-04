Что изменилось для ФЛП с марта 2025 года — Finance.ua

Что изменилось для ФЛП с марта 2025 года Сегодня 08:02 — Личные финансы

Что изменилось для ФЛП с марта 2025 года

Основным изменением марта 2025 года для предпринимателей в Украине станет то, что физические лица-предприниматели обязаны использовать регистратор расчетных операций (РРО). Если они осуществляют продажу товаров или предоставляют услуги по приему оплаты, то должны формировать фискальные чеки через POS-терминал. С 1 марта изменилась форма таких чеков.

Использование устаревшей формы чека после 1 марта приведет к штрафу для ФЛП в размере 100% от суммы, указанной в документе.

Меньше всего хлопот с нововведением у тех предпринимателей, которые применяют программный РРО. На компьютере обновление будет происходить автоматически, а для мобильного приложения потребуется загрузить обновление из онлайн-маркета.

Плательщики единого налога должны обратить внимание на изменения в фискальном чеке:

Добавлено ​​поле «Сдача», где отображается остаток при наличной оплате.

Появилось поле «Средства оплаты».

Подписи в полях «Кассир» и «Держатель ЭПС» больше не предусмотрены.

QR-код будет содержать ссылку для просмотра чека на сайте ГНС.

Фискальный номер чека теперь будет записываться в формате: ЧЕК № {ФН}.

Для поля «Форма оплаты» будет четко установленный формат. Например, если расчет производится банковской картой , будет указываться «Безналичная», а в «Средствах оплаты» — «Электронное платежное средство».

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При выборе формы «Другое» необходимо указывать конкретный тип средства оплаты, например:

подарочный сертификат;

талон;

жетон;

электронные деньги (с указанием их названия);

цифровые деньги (с указанием названия);

криптовалюта (с указанием названия);

иной актив (с названием).

Если электронное платежное средство связано с РРО/ПРРО через какие-либо каналы связи, его реквизиты, включая код авторизации, номер чека, имя владельца, банк и т. д. , необходимо будет указывать вручную.

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Следует помнить, что для каждой группы единого налога определен список разрешенных видов деятельности. В случае нарушения законодательных норм предприниматели рискуют получить штрафы и быть переведены на общую систему налогообложения.

Штрафы для ФЛП с марта 2025 года

Размер финансовых санкций определяется в зависимости от характера нарушения и их повторяемости в течение года. Если предприниматель вторично допускает то же правонарушение, сумма штрафа существенно возрастает.

В марте 2025 года для ФЛП предусмотрены следующие штрафы за нарушение законодательства:

Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) в точке продажи — от 1 700 до 17 тыс. грн, плюс 8500 грн штрафа от Госпродпотребслужбы.

Игнорирование запроса налоговой (отказ в предоставлении информации или документов) — 8 тыс. грн, что соответствует минимальной зарплате на 1 января.

Несоблюдение правил трудоустройства — от 8 500 до 34 тыс. грн.

Производство предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП — от 17 тыс. до 85 тыс. грн.

Использование неоформленного наемного труда — от 80 тыс. до 240 тыс. грн за каждого работника (штраф увеличивается при повторном нарушении).

Отказ в допуске инспектора труда к проверке — 128 тыс. грн.

Использование фискальных чеков устаревшей формы — штраф в размере 100% от суммы, указанной в документе (с 1 марта будет действовать новая форма чека).

Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) — 100% стоимости реализуемых без него товаров (при повторном нарушении — 150%).

Попытка сэкономить на установлении РРО или легальном трудоустройстве работников может в итоге обернуться значительно большими затратами на штрафы, чем потенциальные налоговые обязательства.

Детальнее обо всем, что нужно знать предпринимателю на этот год — читайте в статье по ссылке.

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