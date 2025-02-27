Штрафы для ФЛП в марте 2025 года — Finance.ua

Штрафы для ФЛП в марте 2025 года Сегодня 19:01 — Личные финансы

Штрафы для ФЛП в марте 2025 года

28 февраля истекает срок переходного периода, согласно которому можно было использовать как старые, так и новые форматы чеков, в зависимости от технических возможностей РРО/ПРРО.

Об этом пишут факты ICTV.

Следовательно, ФЛП уже с 1 марта могут получить новые штрафы за несоответствие чеков действующим требованиям законодательства. Согласно ст. 17 закона об РРО после 1 марта в случае нарушения формата чеков предусмотрены штрафные санкции в виде финансовых взысканий. Их сумма зависит от того, на какую сумму проведена продажа или выполнены работы или услуги.

В случае обнаружения при проверке таких нарушений, как:

проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных регистраторов или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг) или неполную сумму расчета при организации и проведении азартных игр;

отсутствие проведения расчетных операций через регистраторы расчетных операций и программные регистраторы с фискальным режимом работы;

невыдача (в бумажном или электронном виде) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение операции, или проведение операции без использования расчетной книги на конкретном хозяйственном объекте предприятия, — применяются соответствующие санкции.

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Если нарушение совершено впервые, то размер штрафа составит 100% суммы, на которую проведена продажа. Если же нарушение совершается повторно — размер штрафа составит 150% от первоначальной суммы.

Более того, есть еще ряд штрафов для ФЛП в марте 2025 года, которые влетят предпринимателям в копейку.

Штрафы ФЛП в марте 2025 года:

отсутствие возможности безналичного расчета (POS-терминала) — штраф от 1700 до 17 000 грн, а также дополнительный штраф 8500 грн от Госпродпотребслужбы;

игнорирование запроса налоговой службы (непредоставление необходимого ответа или документов) — штраф 8000 грн;

нарушение норм трудоустройства — штраф в размере от 8500 до 34 000 грн;

предпринимательская деятельность без регистрации ФЛП — штраф от 17 000 до 85 000 грн;

неоформление официальных трудовых отношений с наемными работниками — штраф от 80 000 до 240 000 грн. за каждого работника (сумма зависит от частоты нарушений);

недопуск инспектора по труду для проверки — штраф 128 000 грн;

использование устаревшей формы фискальных чеков — штраф в размере 100% суммы, указанной в документе (с 1 марта 2025 года вступает в силу новый образец чека);

отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) — штраф 100% от стоимости товаров, проданных без РРО, а за повторное нарушение — 150% от их стоимости.

Соблюдение всех требований поможет избежать серьезных финансовых санкций и проблем с контролирующими органами.

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ICTV По материалам:

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