Не связано с повышением налогов: Гетманцев объяснил причины закрытия ФЛП в январе — Finance.ua

Не связано с повышением налогов: Гетманцев объяснил причины закрытия ФЛП в январе Сегодня 16:15

Не связано с повышением налогов: Гетманцев объяснил причины закрытия ФЛП в январе

Несмотря на рост динамики закрытия физлиц-предпринимателей (ФЛП) в январе 2025 года до 61 тыс., ситуация не связана с повышением налоговых ставок.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на форуме Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по теме «Детенизация и честная конкуренция».

«Это свидетельствует о том, что те ФЛП, которые были спящие и которые вынуждены были уплачивать 800 грн налога в месяц, решили закрыть свою деятельность, потому что они не хотят это платить. Либо они были спящие, потому что они уехали за границу, или они прекратили деятельность, или они были просто как заготовки для среднего и крупного бизнеса, для того чтобы затем переключить объемы продаж в связи с превышением лимитов», — пояснил председатель комитета.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины в 2022 году, количество ФЛП возросло на 150 тыс., и на сегодняшний день их общее количество превышает 2 млн.

Он уверен, что такие изменения связаны с системой единого налога в Украине, ведь часто предприниматели используют его не по назначению, а для минимизации налогообложения крупных и средних компаний.

«Разве закрытие 60 тысяч ФЛП в январе говорит о тени, о падении экономики, о чем-то другом? Нет, абсолютно. Но это говорит о том, что определенная часть ФЛП просто прекратила регистрацию в связи с этим решением. То есть, бесспорно, эти решения связаны между собой, но никакой катастрофы, никакого отражения в этой цифре каких-то проблем с экономикой не нужно искать, потому что их там вообще нет», — подчеркнул глава комитета.

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Кроме того, в феврале ситуация нормализовалась. По состоянию на 14 февраля 2025 года, подчеркнул Гетманцев, по предварительным данным, количество закрытых ФЛП составило примерно 8 тыс.

Его первый заместитель Ярослав Железняк согласился с утверждением относительно небольшого влияния налоговых изменений на динамику закрытия ФЛП и добавил, что этот вопрос касается не Финкомитета, а правительства, ведь именно там была возобновлена ​​норма возобновления уплаты ЕСВ ФЛПами.

Справка Finance.ua:

согласно данным YouControl, в январе 2025 года был зафиксирован рекордный с апреля 2022 года рост количества закрытых ФЛП — до 59,4 тыс., что втрое превысило показатели открытых ФЛП (21,4 тыс.) и почти на столько же увеличилось по сравнению с показателями прекращения ФЛП с декабрем-2024 (22 тыс.);

больше всего закрытий в январе-2025 зафиксировано в Харьковской (5,7 тыс.), Днепропетровской (5,1 тыс.), Одесской (4,5 тыс.), Львовской (3,8 тыс.) и Киевской (3,7 тыс.) областях;

что касается секторов, то чаще всего за этот период предприниматели прекращали деятельность в розничной торговле — 30,5% от всех закрытых ФЛПов в стране (18,1 тыс. ФЛП), ІТ — 16,1% (9,6 тыс. ФЛП), других услугах — 14,8% (8,8 тыс. ФЛП), транспорте и логистике — 9,2% (5,5 тыс. ФЛП), а также оптовой торговли — 3,9% (2,3 тыс. ФЛП).

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