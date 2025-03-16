Украинцы отдали на утилизацию рекордное количество транспортных средств в 2024 году — Finance.ua
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Украинцы отдали на утилизацию рекордное количество транспортных средств в 2024 году

Технологии&Авто
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Украинцы отдали на утилизацию рекордное количество транспортных средств в 2024 году
Украинцы отдали на утилизацию рекордное количество транспортных средств в 2024 году, Фото: freepik
За 2024 год украинцы выбраковали 33 500 транспортных средств, что является рекордным показателем в Украине. В 2023 году списали 20 700 автомобилей, в 2022-м — 12 800.
Об этом сообщает пресс-служба Института исследований авторынка.

Причины утилизации транспортных средств

Больше всего утилизировали легковых автомобилей — 24 885 ед., грузовых — 5568 и автобусов — 953. В пятерку лидеров также вошли мотоциклы — 909 ед. и прицепы — 525.
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В пресс-службе отметили, что в результате изменения правил мобилизации транспорта у частных владельцев (при наличии более одного зарегистрированного авто на человека — одно могут изъять на оборонные нужды), автовладельцы начали искать документы на заброшенные машины и снимать их с учета, чтобы не иметь на себе слишком много зарегистрированных авто.
В то же время многие автомобили выбраковали после повреждений вследствие вражеских ударов. Стандартные причины выбраковки авто — старение машины и серьезные повреждения в ДТП.

Где в Украине утилизировали больше всего автомобилей

По данным прессслужбы, больше всего заявлений на утилизацию подали в Киевской области — 2884.
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Второе место заняла столица с 2707 списанными транспортными средствами, а третье — Днепропетровская область с 2537 выбракованными машинами.

Популярные модели среди списанных авто

Первое место в рейтинге списанных моделей возглавляет «копейка» — ВАЗ 2101, производство которой началось еще в 1970 году, а средний возраст экземпляров, которые до сих пор на ходу, составляет 45 лет. За прошлый год авто этой модели выбраковали 1666 раз.
Второе место заняла «шестерка» ВАЗ 2106 с итогом 1645 автомобилей, третье — ВАЗ модели 2107 — 1278 ед.
В Институте исследований авторынка подчеркнули, что средний возраст выбракованных легковушек составляет 30 лет, грузовиков — 29.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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