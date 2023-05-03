Украинцы, оказавшиеся за границей, могут лишиться квартир: названа новая афера — Finance.ua

Украинцы, оказавшиеся за границей, могут лишиться квартир: названа новая афера Сегодня 17:48 — Личные финансы

Украинцы, оказавшиеся за границей, могут лишиться квартир: названа новая афера

Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения рф были вынуждены покинуть свое жилье и уехать за границу, могут стать жертвами мошенников, охотящихся на пустые квартиры.

Юрист объяснил, какие схемы для этого используют злоумышленники, и дал владельцам недвижимости советы, как уберечь свое имущество.

Как действуют аферисты

В интернете среди разных объявлений мошенники выискивают квартиры, владельцы которых выехали из Украины, выбирают нужный объект и сдают жилье по договору или без него.

Для этого злоумышленники используют фальшивый паспорт и подписывают с желающими снять квартиру договор аренды.



Далее аферисты подделывают паспорт владельца объекта недвижимости, купить который на черном рынке можно по цене от 200 до 2000 долларов.



После этого мошенники занимаются подделкой правоустанавливающих документов или могут получать дубликат.



Затем они устраивают для потенциальных покупателей квартир «просмотры» жилья, привлекая тех заниженной стоимостью объекта недвижимости.



Как не стать жертвой квартирных аферистов — советы юриста

Граждане, выехавшие из своих квартир, например за границу, могут убедиться, что с жильем все хорошо с помощью проверки реестра имущественных прав. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к нотариусу.

Если владельцы жилья планируют оставить его на длительное время без присмотра, рекомендуется оформление договора займа с родными, близкими или друзьями. В таком случае нотариус наложит ограничение и распоряжение квартирой.

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Юристы призывают срочно внести жилье в реестр имущественных прав, если это до сих пор не сделано.

Рекомендуется узнать больше об арендаторе: где работает, насколько активна его страница в соцсетях, проверить жизненную историю, есть ли информация о родных. Кроме того, при аренде жилья следует взять у арендатора какие-нибудь документы, чтобы убедиться в их подлинности.

Если владелец квартиры сдает ее в аренду и остается в Украине, юрист советует посещать жилье почаще, чтобы проверять съемщиков.

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