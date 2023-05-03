Украинцы, оказавшиеся за границей, могут лишиться квартир: названа новая афера — Finance.ua

Украинцы, оказавшиеся за границей, могут лишиться квартир: названа новая афера
Украинцы, которые из-за полномасштабного вторжения рф были вынуждены покинуть свое жилье и уехать за границу, могут стать жертвами мошенников, охотящихся на пустые квартиры.
Юрист объяснил, какие схемы для этого используют злоумышленники, и дал владельцам недвижимости советы, как уберечь свое имущество.
Как действуют аферисты
- В интернете среди разных объявлений мошенники выискивают квартиры, владельцы которых выехали из Украины, выбирают нужный объект и сдают жилье по договору или без него.
- Для этого злоумышленники используют фальшивый паспорт и подписывают с желающими снять квартиру договор аренды.
- Далее аферисты подделывают паспорт владельца объекта недвижимости, купить который на черном рынке можно по цене от 200 до 2000 долларов.
- После этого мошенники занимаются подделкой правоустанавливающих документов или могут получать дубликат.
- Затем они устраивают для потенциальных покупателей квартир «просмотры» жилья, привлекая тех заниженной стоимостью объекта недвижимости.
Как не стать жертвой квартирных аферистов — советы юриста
Граждане, выехавшие из своих квартир, например за границу, могут убедиться, что с жильем все хорошо с помощью проверки реестра имущественных прав. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к нотариусу.
Если владельцы жилья планируют оставить его на длительное время без присмотра, рекомендуется оформление договора займа с родными, близкими или друзьями. В таком случае нотариус наложит ограничение и распоряжение квартирой.
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Юристы призывают срочно внести жилье в реестр имущественных прав, если это до сих пор не сделано.
Рекомендуется узнать больше об арендаторе: где работает, насколько активна его страница в соцсетях, проверить жизненную историю, есть ли информация о родных. Кроме того, при аренде жилья следует взять у арендатора какие-нибудь документы, чтобы убедиться в их подлинности.
Если владелец квартиры сдает ее в аренду и остается в Украине, юрист советует посещать жилье почаще, чтобы проверять съемщиков.
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