Где в Киеве самые низкие цены на аренду квартиры — Finance.ua

Где в Киеве самые низкие цены на аренду квартиры
Аренда квартир в Киеве сейчас самая дешевая в трех районах — Святошинском, Днепровском и Деснянском.
Несколько выше цены на аренду в Соломенском, Подольском, Оболонском и Дарницком районах, сообщает tsn.ua, ссылаясь на сведения риэлтора Александра Бойко.
Эксперт отметил, что в столице цены на аренду за месяц стартуют от 5 тыс. гривен.
«...Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут дороже», — отметил собеседник.
В течение 16-27 февраля 2023 года социологическая группа «Рейтинг» провела опрос и выяснила, что две трети внутренне перемещенных лиц в Киеве арендуют квартиру, а еще четверть — живут в доме знакомых, родственников или друзей.
По данным социологов, в собственном жилье проживают 2% переселенцев, у других местных жителей — 1%, а в хостелах, гостиницах и центрах для беженцев — 6-7%.
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