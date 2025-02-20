Украинцы назвали лучшую экономическую модель для страны — Finance.ua

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Украинцы назвали лучшую экономическую модель для страны

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Украинцы назвали лучшую экономическую модель для страны
Украинцы назвали лучшую экономическую модель для страны
Более половины украинцев (59%) поддерживают рыночную экономику. Для них желательно, чтобы экономика в Украине регулировалась преимущественно рынком, а доходы граждан зависели от их собственных усилий и умений на рынке труда.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС.
Государственное регулирование экономики поддержали 31% опрошенных. Эти респонденты согласны с тем, что экономика должна регулироваться преимущественно государством, а доходы граждан должны перераспределяться через высокое налогообложение более богатых слоев населения.
Украинцы назвали лучшую экономическую модель для страны
Рыночное регулирование экономики, при которой доходы граждан зависят от их собственных усилий, более всего поддерживают респонденты, проживающие в западных областях (65%), а менее всего — респонденты из восточных областей (50%). Разница в частоте выбора этого варианта ответа между респондентами из разных макрорегионов — это в основном следствие большей доли респондентов из восточных областей, которые не смогли определиться с одним вариантом ответа среди предложенных.
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Крайне бедные и бедные респонденты более склонны поддерживать государственное регулирование рынка и перераспределение за счет более высокого налогообложения состоятельных лиц, чем условно обеспеченные и обеспеченные респонденты: 38% и 37% по сравнению с 26% и 25% соответственно. Однако даже среди бедных и крайне бедных респондентов относительное большинство предпочитает свободный рынок и надежда на собственные силы.
Опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Всего было опрошено 2580 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений, связанных с безопасностью.
По материалам:
РБК-Україна
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