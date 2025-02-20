ТОП-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году — Finance.ua
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ТОП-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году

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ТОП-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году
ТОП-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году
В 2024 году в Украине не было инвестиционных сделок, стоимость которых превышала бы $200 млн, тогда как в 2023-м стоимость крупнейшей M&A сделки составляла $500 млн.
Об этом свидетельствуют оценки инвестиционной онлайн-платформы InVenture.
На иностранных инвесторов пришлось 45% от общего количества инвестиционных сделок, а в стоимостном выражении — 60%.
Отраслевая структура инвестиционных сделок в Украине в 2024 году выглядела так:
  • в секторе ІТ, технологий и телекоммуникаций была заключена 41 сделка на $496 млн;
  • строительстве и недвижимости — 29 сделок на $202 млн;
  • сельском хозяйстве — 11 сделок на $129 млн;
  • добывающей промышленности — 8 сделок на $102 млн.
В целом, вместе с инвестициями в другие сектора, стоимость сделок составила $1,17 млрд.
ТОП-4 отрасли украинской экономики, куда вкладывались инвесторы в 2024 году
Около 35% сделок на рынке инвестиций Украины в 2024 году пришлись на технологический сектор. Львиная доля сделок — это привлечение финансирования технологическими компаниями с украинскими фаундерами преимущественно со стороны иностранных инвесторов.
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В технологическом секторе Украины следует выделить отдельную нишу — defense tech, которая набирает обороты в Украине в условиях затяжной войны. Как отмечают в компании InVenture, существенный рост количества инвестиционных сделок в этой сфере был зафиксирован в 2024 году, несмотря на то, что подавляющее число проектов и компаний являются засекреченными. Основные сегменты рынка, наиболее интересующие инвесторов — БПЛА, РЭР, РЭБ и робототехника с military tech и ИИ, кибербезопасность и разминирование.
Также в 2024 году увеличилось количество иностранных инвесторов, анонсировавших открытие совместных предприятий и производств в оборонной и военно-технической сфере.
Напомним, в январе председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину за 11 месяцев 2024 года составил $3,98 млрд. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По материалам:
Діло
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