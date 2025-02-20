Немецкий производитель роботов стал резидентом «Дія.City» — Федоров Сегодня 05:01

Немецкий производитель роботов стал резидентом «Дія.City» — Федоров

Немецкий производитель роботов ARX Robotics стал резидентом «Дія.City» и открыл офис в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, ARX Robotics известен во всем мире своими роботизированными решениями. Он создал 12 разных типов роботов.

«А разработка GEREON RCS скоро будет помогать нашим воинам на фронте: доставлять еду и боеприпасы, а также будет эвакуировать раненых. Благодаря нашей экспертизе в войне компания сможет улучшить технологии. А усовершенствованные разработки будут помогать нашим бойцам на фронте», — добавил Федоров.

Резидентство в «Дія.City» позволит компании вести бизнес по самым выгодным налоговым условиям, привлекать украинских специалистов, а также быстрее развивать производственные и исследовательские мощности.

Также, по словам Федорова, в прошлом году компания привлекла финансирование НАТО для развития роботов. Теперь еще и сможет масштабироваться благодаря инструментам «Дія.City».

«Украина должна стать Кремниевой долиной для оборонных технологий. Продолжаем создавать самые крутые условия развития украинских инноваций», — написал министр.

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