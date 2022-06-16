Украинцы начали больше тратить: что покупают чаще всего во время войны — Finance.ua

В мае 2022 г. по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими картами. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае).
«Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате»
— руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.
По его словам, на сегодняшний день безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличной.
Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес — по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%.
Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысячи. При этом за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6300 новых POS-терминалов.
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