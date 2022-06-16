Украинцы начали больше тратить: что покупают чаще всего во время войны — Finance.ua

Украинцы начали больше тратить: что покупают чаще всего во время войны

Сегодня 20:00 — Личные финансы

В мае 2022 г. по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими картами. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанк а, количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае).

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка

Соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле 2022 года).

Подавляющая часть карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания.

в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% от общего объема оплат покупок картами;

в то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах — на 54% (до 2,3 млрд грн),

магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн),

сетях АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

«Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате» — руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, на сегодняшний день безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличной.

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Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес — по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%.

Всего в мае в сети банка количество активных торговых терминалов, принимающих оплату картами, увеличилось на 9% до 181,5 тысячи. При этом за последний месяц ПриватБанк подключил бизнесу 6300 новых POS-терминалов.

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